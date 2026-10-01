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Standart altının kilogramı KMKTP'de 6 milyon 603 bin liraya indi

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KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,03 düşüşle 6 milyon 603 bin liraya indi. Altında toplam işlem hacmi 2 milyar 318 milyon 622 bin 230,27 lira, işlem miktarı 353,23 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 603 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 540 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 605 bin lirayı gören??????? standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 düşüşle 6 milyon 603 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 605 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 318 milyon 622 bin 230,27 lira, işlem miktarı ise 353,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 361 milyon 955 bin 578,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler Ticaret AŞ, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret Yetkili Müessese AŞ, Sağlamoğlu Yetkili Müessese AŞ, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.605.000,004.180,00
En Düşük6.540.000,004.149,50
En Yüksek6.605.000,004.186,00
Kapanış6.603.000,004.180,00
Ağırlıklı Ortalama6.559.518,014.174,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.318.622.230,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)353,23

Toplam İşlem Adedi34

Kaynak: AA
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