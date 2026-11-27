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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 85 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 940 bin lira, en yüksek 6 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 85 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 257 milyon 121 bin 58,54 lira, işlem miktarı ise 2 bin 197,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 849 milyon 12 bin 818,73 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Türkiye İş Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.000.000,00 3.682,40 En Düşük 5.940.000,00 3.535,00 En Yüksek 6.150.000,00 3.752,10 Kapanış 6.085.000,00 3.730,00 Ağırlıklı Ortalama 6.074.747,06 3.699,84 Toplam İşlem Hacmi (TL) 13.257.121.058,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.197,15 Toplam İşlem Adedi 187

Kaynak: AA