Altının kilogram fiyatı 7 milyon 417 bin 999 liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 417 bin 999 lira olarak belirlendi. Altın fiyatı, en düşük 7 milyon 300 bin lirayı, en yüksek ise 7 milyon 427 bin 998 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 417 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 7 milyon 427 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 7 milyon 417 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 403 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 765 milyon 247 bin 444,88 lira, işlem miktarı ise 1330,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 29 milyon 625 bin 862,12 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafinerisi ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.403.000,005.225,00
En Düşük7.300.000,005.116,45
En Yüksek7.427.998,005.250,00
Kapanış7.417.999,005.224,00
Ağırlıklı Ortalama7.382.218,135.161,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.765.247.444,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.330,58
Toplam İşlem Adedi91
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
