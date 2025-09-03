Haberler

Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 708 Bin Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 708 bin 999,5 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 625 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 708 bin 999,5 lira olarak belirlendi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 625 bin lira, en yüksek 4 milyon 708 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 4 milyon 708 bin 999,5 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 309 milyon 867 bin 418,22 lira, işlem miktarı ise 281,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 525 milyon 903 bin 990,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.610.000,003.483,00

En Düşük4.625.000,003.483,30

En Yüksek4.708.999,503.547,00

Kapanış4.708.999,503.547,00

Ağırlıklı Ortalama4.686.674,403.496,98

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.309.867.418,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg)281,59

Toplam İşlem Adedi19

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
