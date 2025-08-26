Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 475 Bin Liraya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira seviyesinde tamamladı. Gün içerisinde altın fiyatları en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 650 bin lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.442.000,003.381,60

En Düşük4.452.000,003.380,00

En Yüksek4.650.000,003.389,00

Kapanış4.475.000,003.380,50

Ağırlıklı Ortalama4.605.000,003.383,72

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.800.611.718,12

Toplam İşlem Miktarı (Kg)622,45

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.