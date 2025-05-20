Standart Altın Fiyatı Yüzde 1,4 Artışla 4 Milyon 110 Bin Liraya Yükseldi

Standart Altın Fiyatı Yüzde 1,4 Artışla 4 Milyon 110 Bin Liraya Yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altın kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 110 bin liraya çıktı. Gün içinde en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek 4 milyon 123 bin lirayı gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek 4 milyon 123 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 54 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 195 milyon 263 bin 424,38 lira, işlem miktarı ise 1.276,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 208 milyon 177 bin 995,24 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.054.000,003.240,30

En Düşük4.062.000,003.213,00

En Yüksek4.123.000,003.392,10

Kapanış4.110.000,003.297,00

Ağırlıklı Ortalama4.101.302,673.270,58

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.195.263.424,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.276,59

Toplam İşlem Adedi58

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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