Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: &quot;Petrol stokumuz bitti&quot; - Haberler

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Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: "Petrol stokumuz bitti"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: 'Petrol stokumuz bitti'

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, "Petrol stokumuz bitti.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, "Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı" dedi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, "Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz" açıklamasında bulundu. Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi. Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, "Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - COLOMBO

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Petrol, Ekonomi, Haberler

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