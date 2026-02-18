Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 317 lira 41 kuruş olarak belirlendi. Bugün itibarıyla işlem hacmi yüzde 6,4 artarak 1 milyar 446 milyon lirayı geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 317 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 artarak 1 milyar 446 milyon 459 bin 75 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-09.00 ile 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 14.00'te 317 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 330 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 323 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 234 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

