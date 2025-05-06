Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi
Yarının spot piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük fiyatı ise 170 lira olarak kaydedildi. İşlem hacmi ise dünde göre yüzde 13,48 azaldı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük 170 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,48 azalarak 1 milyar 226 milyon 102 bin 600 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük saat 12.00'de 170 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 115 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 93 lira 13 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 79 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.