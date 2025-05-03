Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi
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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 14 lira 3 kuruş olarak tespit edildi. Bugün işlem hacmi yüzde 23 düşüşle 920 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 14 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23 düşerek 920 milyon 368 bin 800 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 14 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1770 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1760 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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