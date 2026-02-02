Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 517 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi yüzde 23,1 artış göstererek 2 milyar 91 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 517 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,1 artarak 2 milyar 91 milyon 878 bin 636 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 02.00'de 2 bin 517 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 101 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 116 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
