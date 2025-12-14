Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 28 artarak 1 milyar 815 milyon 901 bin 948 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 16.00 ve 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 877 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 918 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1327 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçti.