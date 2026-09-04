Spot elektrikte yarının fiyatları belli oldu
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.225 lira, en düşük fiyat 663 lira 28 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 8,29 azalarak 1 milyar 889 milyon liraya geriledi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 663 lira 28 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,29 azalarak 1 milyar 889 milyon 381 bin 763 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 225 lira, en düşük saat 12.00'de 663 lira 28 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 748 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 828 lira 50 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 995 lira, en düşük 1500 lira olarak kayıtlara geçti.