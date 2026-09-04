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Spot elektrikte yarının fiyatları belli oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.225 lira, en düşük fiyat 663 lira 28 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 8,29 azalarak 1 milyar 889 milyon liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 663 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,29 azalarak 1 milyar 889 milyon 381 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 225 lira, en düşük saat 12.00'de 663 lira 28 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 748 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 828 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 995 lira, en düşük 1500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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