Spot Elektrikte Yarının Fiyatları Belli Oldu
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.510 lira (saat 20.00), en düşük ise 200 lira (saat 12.00) olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi yüzde 34,6 azalarak 1 milyar 83 milyon liraya geriledi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 510 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,6 azalarak 1 milyar 83 milyon 818 bin 871 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 510 lira, en düşük 12.00'de 200 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1905 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1940 lira 5 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 193 lira 13 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.