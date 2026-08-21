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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.500 TL, en düşük fiyat ise 2.099,99 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün düne göre %4 artışla 2 milyar 309 milyon lirayı aştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 artarak 2 milyar 309 milyon 416 bin 31 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 99 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 433 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 477 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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