Spot elektrikte yarının fiyatları belli oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 293 lira 95 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 97 artarak 4 milyar 314 milyon 681 bin 140 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 293 lira 95 kuruş, en düşük 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 83 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 115 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1488 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA