Haberler

Spot elektrik fiyatları yarın için belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük 989 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük 989 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,31 azalarak 1 milyar 542 milyon 220 bin 10 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 989 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 401 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 464 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 142 lira 43 kuruş, en düşük 1484 lira 85 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

Çorum maçı öncesi masaya yumruğunu vurdu
Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan Türkçe paylaşım! Bakın ne yazdı
ABD'de 16 Yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi

16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç