Spot elektrik fiyatları yarın için belli oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük 989 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,31 azalarak 1 milyar 542 milyon 220 bin 10 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 989 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 401 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 464 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 142 lira 43 kuruş, en düşük 1484 lira 85 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA