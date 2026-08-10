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Spot Elektrik Fiyatları: Yarın 1559-4299 Lira Aralığında

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 299 lira 2 kuruş, en düşük 1559 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 299 lira 2 kuruş, en düşük 1559 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 artarak 2 milyar 166 milyon 89 bin 435 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 299 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1559 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 149 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 183 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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