Spot Elektrikte Yarının Fiyatları Açıklandı
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 20.00'de 4.400 TL, en düşük ise 12.00'de 1.499 TL 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 2,3 artışla 2,26 milyar TL'ye ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 2 milyar 257 milyon 121 bin 651 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 280 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 312 lira 85 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.