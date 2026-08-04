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Spot elektrikte yarınki fiyatlar belli oldu: 1499-4300 lira

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 artarak 2 milyar 205 milyon 649 bin 247 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 219 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 242 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük 1470 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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