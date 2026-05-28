Spot elektrikte yarın en yüksek fiyat 199 lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49 azalarak 27 milyon 804 bin 734 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 199 lira, en düşük 06.00-18.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 78 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 83 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 315 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.