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Spot doğalgaz fiyatı 17.286 lira

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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 286 lira, işlem hacmi 1 milyon 832 bin 316 lira oldu. Dengeleme gazı alış 18 bin 150,30 lira, satış 16 bin 421,70 lira. Türkiye'ye 91 milyon metreküp gaz girişi yapıldı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 286 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 832 bin 316 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 889 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 286 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 106 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 150 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 421 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 27 bin 176 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 116 bin 708 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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