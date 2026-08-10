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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 232 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17.232 lira 9 kuruş, işlem hacmi 4 milyon 84 bin lira olarak kaydedildi. Dengeleme gazı alış ve satış fiyatları sırasıyla 18.093,69 ve 16.370,49 lira olurken, Türkiye'ye toplam 96 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 232 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 84 bin 6 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 360 bin 993 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 232 lira 9 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 237 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 93 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 370 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 671 bin 5 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 713 bin 950 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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