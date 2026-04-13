Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 329 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 468 bin 741 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 676 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 329 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 431 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 195 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 462 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 60 bin 403 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 794 bin 406 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
