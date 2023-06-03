Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 21 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 457 bin 903 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 685 bin 260 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 21 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 457 bin 903 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 685 bin 260 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 21 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 179 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 423 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 620 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 622 bin 283 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 115 bin 333 metreküp olarak kayıtlara geçti.