Üye Girişi
Haberi Paylaş
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 308 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 308 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 633 bin 325 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 659 bin 745 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 308 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 34 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 773 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 843 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 375 bin 534 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 252 bin 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title