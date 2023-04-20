Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 308 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 308 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 633 bin 325 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 659 bin 745 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 308 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 34 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 773 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 843 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 375 bin 534 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 252 bin 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.