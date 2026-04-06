Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 6,4 azalarak 647 milyon 113 bin 972 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 azalarak 647 milyon 113 bin 972 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 450 lira, en düşük 12.00 ve 13.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1181 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1336 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 450 lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

