Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira, en düşük 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,41 artarak 1 milyar 447 milyon 769 bin 28 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 499 lira, en düşük 02.00-03.00 saatlerinde 175 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 365 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 545 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 550 lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA