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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.487,18 TL, en düşük fiyat ise 998,60 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 1,41 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 487 lira 18 kuruş, en düşük 998 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,41 azalarak 1 milyar 745 milyon 840 bin 682 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 487 lira 18 kuruş, en düşük 07.00'de 998 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 790 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 806 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük 955 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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