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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.500 lira 1 kuruş, en düşük fiyat ise 169 lira 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 45,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 169 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,3 azalarak 819 milyon 869 bin 63 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük saat 10.00'da 169 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1430 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1492 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 45 lira 41 kuruş, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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