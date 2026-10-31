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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 225 lira olarak belirlendi

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 324 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ortalama fiyat 2 bin 856 lira 96 kuruş, işlem hacmi ise yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 327 milyon 122 bin 785 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 324 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 327 milyon 122 bin 785 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 225 lira, en düşük 12.00'de 324 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 856 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 926 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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