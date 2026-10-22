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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 250 lira olarak belirlendi. Bugün en düşük 300 lira kaydedilirken işlem hacmi düne göre yüzde 1,98 artarak 1 milyar 787 milyon 737 bin 271 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,98 artarak 1 milyar 787 milyon 737 bin 271 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 242 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 299 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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