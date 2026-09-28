Haberler

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı 1300 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 23,15 artarak 1 milyar 939 milyon 89 bin 137 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,15 artarak 1 milyar 939 milyon 89 bin 137 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 753 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 819 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Bu haber 105 sitede yayınlandı.
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'i rezil ettiler
Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

Kıyafeti sahnede eridi