Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 488 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 117 artarak 53 milyon 653 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'de 488 lira 1 kuruş, en düşük 07.00-17.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 152 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 158 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 315 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.