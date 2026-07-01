Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,6 artarak 2 milyar 202 milyon 508 bin 55 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 299 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 311 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 370 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.