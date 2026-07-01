Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.500 lira, en düşük fiyat ise 1.499,98 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 0,6 artışla 2,2 milyar lirayı aştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,6 artarak 2 milyar 202 milyon 508 bin 55 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 299 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 311 lira 76 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 370 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.