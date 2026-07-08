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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.300,01 lira, en düşük fiyat ise 1.475,99 lira olarak belirlendi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 53 milyon lirayı aştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1475 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,2 artarak 2 milyar 53 milyon 842 bin 601 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1475 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 218 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 238 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük 998 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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