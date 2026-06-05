Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.052,58 lira, en düşük fiyat ise 97,01 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi düne göre yüzde 29,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 52 lira 58 kuruş, en düşük 97 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,3 azalarak 741 milyon 354 bin 703 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 4 bin 52 lira 58 kuruş, en düşük saat 12.00'de 97 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1235 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1308 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 222 lira 6 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi yeni hocayı resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Giresun'da kayıp emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

Emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu
Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu