Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,7 azalarak 721 milyon 277 bin 799 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük saat 12.00'de 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1095 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1177 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.