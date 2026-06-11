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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük fiyat ise 199 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 16,8 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 azalarak 951 milyon 923 bin 961 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük 12.00'de 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1478 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1494 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 104 lira 93 kuruş, en düşük 200 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
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