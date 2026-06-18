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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 2.488,89 lira, en düşük fiyat ise 170,01 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 15,6 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 488 lira 89 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 azalarak 431 milyon 677 bin 293 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 488 lira 88 kuruş, en düşük 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 631 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 674 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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