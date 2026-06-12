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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 2.001 TL, en düşük fiyat ise 170,99 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 57,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 57,3 azalarak 406 milyon 197 bin 10 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 170 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 689 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 716 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük 199 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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