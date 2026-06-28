Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.300,01 TL, en düşük fiyat ise 299,99 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 171 artışla 1,27 milyar liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 171,40 artarak 1 milyar 273 milyon 554 bin 187 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1802 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1999 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti

Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü, hayatını kaybetti
Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de şüpheli olay: Genç adam evinde ölü bulundu
Kadir İnanır'ı anma töreninde 'Kenan Evren' gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı

Cenaze töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı