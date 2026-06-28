Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.300,01 TL, en düşük fiyat ise 299,99 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 171 artışla 1,27 milyar liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 171,40 artarak 1 milyar 273 milyon 554 bin 187 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1802 lira 54 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1999 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.