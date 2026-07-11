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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.151 lira, en düşük fiyat ise 170 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 21,6 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 151 lira, en düşük 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 azalarak 1 milyar 185 milyon 663 bin 204 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 151 lira, en düşük saat 10.00'da 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 85 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 161 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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