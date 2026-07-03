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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.045,41 TL, en düşük fiyat ise 700,01 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 30,1 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 45 lira 41 kuruş, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,1 azalarak 1 milyar 497 milyon 969 bin 473 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 45 lira 41 kuruş, en düşük saat 12.00'de 700 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 438 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 467 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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