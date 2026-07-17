Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük 800 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi düne göre yüzde 8,17 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,17 azalarak 1 milyar 603 milyon 215 bin 107 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük saat 12.00'de 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 624 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 678 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 487 lira 18 kuruş, en düşük 998 lira 60 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

1 yıllık imza atıldı! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer
Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı ABD'dir

İşte Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi: Bu darbenin kazananı...
Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!

Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!
İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü

İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü