Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 9,25 azalarak 1,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,25 azalarak 1 milyar 407 milyon 307 bin 441 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 04.00 ve 05.00'te 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 814 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 836 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
