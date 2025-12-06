Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,25 azalarak 1 milyar 407 milyon 307 bin 441 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 04.00 ve 05.00'te 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 814 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 836 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.