Spot Elektrik Piyasında Fiyatlar Yükselmeye Devam Ediyor

Spot Elektrik Piyasında Fiyatlar Yükselmeye Devam Ediyor
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira ile 999 lira 99 kuruş arasında değişirken, işlem hacmi de yüzde 66,2 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 66,2 artarak 1 milyar 530 milyon 153 bin 469 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 715 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 697 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 14 lira 3 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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