Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1327 lira 40 kuruş olarak tespit edildi. Piyasa işlem hacmi ise yüzde 10,5 azalarak 1 milyar 418 milyon lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1327 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,5 azalarak 1 milyar 418 milyon 352 bin 96 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1327 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 574 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 583 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1621 lira 20 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi


