Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 199 lira 47 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 52,8 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,8 azalarak 560 milyon 154 bin 247 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 871 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 924 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 397 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
500

