Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 353 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 353 lira 11 kuruş, en düşük 2 bin 275 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,5 artarak 1 milyar 170 milyon 986 bin 513 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 3 bin 353 lira 11 kuruş, en düşük 23.00'te 2 bin 275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 931 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 940 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1578 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
